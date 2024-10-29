Потребление электроэнергии снижается, но утром и вечером есть дефицит, – Укрэнерго

https://racurs.ua/n200711-potreblenie-elektroenergii-snijaetsya-no-utrom-i-vecherom-est-deficit-ukrenergo.html

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Українські енергетики фіксують зниження споживання електроенергії в Україні через сонячну погоду у більшості областей. Водночас у ранкові та вечірні години в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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В Укренерго повідомили, що 29 жовтня станом на 9.30, споживання було на 3,4% нижчим, ніж попереднього дня. Це пояснюється менш хмарною погодою у більшості регіонів та, відповідно, вищою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій.

Як нагадують в «Укренерго», наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян.

На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Через це у години максимального споживання вранці та увечері в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.