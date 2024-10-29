Опрос Reuters: Отрыв Харрис от Трампа сократился за неделю до выборов

https://racurs.ua/n200716-otryv-harris-ot-trampa-sokratilsya-za-nedelu-do-vyborov-opros-reuters.html

Ракурс

Згідно з опублікованими результатами опитування, загальнонаціональний рейтинг Гарріс становить 44%, тоді як Трампа — 43%. Два тижні тому відрив демократки був більший — три відсоткові пункти.

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Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті.

Триденне опитування, завершене в неділю, показало, що перед виборами 5 листопада перегони фактично зрівнялися. Схожі результати були й раніше.

Reuters пояснює, що загальнонаціональні опитування, включаючи їхнє, дають важливі сигнали про погляди електорату. Утім, переможця визначать саме результати голосування виборців в кожному штаті. Причому вирішальними, ймовірно, будуть сім штатів, де відбуваються основні «битви», там кандидати йдуть пліч-о-пліч, згідно з опитуванням Reuters.

Понад 80% американців готові прийняти результат президентських виборів як легітимний незалежно від того, який кандидат переможе, свідчить опитування Ipsos.

Водночас серед прихильників Трампа аж 54% не впевнені або «скоріше не впевнені», що голоси порахують чесно. Серед прихильників Камали Гарріс таку відповідь дали лише 6%.

Проте 81% серед прихильників Трампа кажуть, що готові прийняти будь-який результат виборів як легітимний. Серед прихильників Гарріс таких — 92%.

Тим часом Камала Гарріс запропонувала Дональду Трампу разом пройти тест на IQ. Так вона відповіла на заяви Трампа про те, що Гарріс «людина з дуже низьким IQ».

Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу, — заявила кандидатка від демократів.

Вона також зазначила, що низка людей, яка працювала з Трампом останніми тижнями висловлювалась проти нього. Це є доказом того, що він «непридатний бути президентом США».