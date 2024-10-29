Схему с инвалидностями и уклонением от мобилизации раскрыли в Одессе – 12 тыс. долл. за фальшивый диагноз

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Державне бюро розслідувань (ДБР) України у вівторок, 29 жовтня, заявило, що розкрило в Одеській області таку ж шахрайську схему, що й раніше на Хмельниччині: лікарі та чиновники за хабарі оформляли інвалідність тим, хто бажав таким чином уникнути мобілізації в армію.

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За даними ГБР, організатором афери став лікар Одеської обласної клінічної лікарні (ім'я у прес-релізі не названо), який залучив 12 медиків з різних установ, чиновників з обласного Центру медично-соціальної експертизи та їхніх родичів, та вони за хабарі у розмірі від 6 до 12 тис. дол. оформляли фальшиві діагнози та групи інвалідності.

ГБР повідомляє, що встановило особи 42 військовозобов’язаних, які скористалися цією схемою, щоб уникнути мобілізації, та шукає інших клієнтів корумпованих медиків та чиновників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від шести до 12 тис. дол. залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад 80 тис. дол/ готівкою та три автомобілі преміумкласу.

До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині в оформленні інвалідності за хабарі підозрюють понад 50 співробітників прокуратури. Через це подав у відставку генеральний прокурор Андрій Костін. У вівторок згоду на його відставку згідно з процедурою надала Верховна Рада України.

В Одесі, як повідомляється в прес-релізі, поки що затримано лише лікаря-організатора схеми. Йому висунуто звинувачення у «отриманні неправомірної вигоди посадовцем», за що суд може призначити до десяти років в’язниці.