Руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий

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Чинні очільники медико-соціальних експертних комісій не будуть допущені до роботи у новій системі лікарських комісій.

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Про це Суспільному повідомили у пресслужбі МОЗ.

Інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня, але за певних умов. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики.

Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили у МОЗ, ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань. Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду, — пояснили в МОЗ.

Верховна Рада прийняла закон, який змінює процедуру проходження медкомісії. Він передбачає скасування обов’язку проходити медичний огляд виключно в МСЕК, оскільки можна визначити самостійно форму своєї участі.

Крім того, на засіданні МСЕК дозволили бути присутнім адвокату особи, її законному представнику чи лікарю з реабілітації.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. В цей час Кабмін повинен внести відповідні зміни до законодавчої бази.