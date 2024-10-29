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Ракурс
В Тбилиси протестующие прогнали журналистов прокремлевских медиа

Протестующие в Тбилиси прогнали российских журналистов (ВИДЕО)

29 окт 2024, 22:31
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У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа.


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Пропагандисти з «РИА новости» заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.

Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.

Источник: Ракурс


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