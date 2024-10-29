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Ракурс
Протестувальники у Тбілісі прогнали російських журналістів

Протестувальники у Тбілісі прогнали російських журналістів (ВІДЕО)

29 жов 2024, 22:31
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У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа.


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Пропагандисти з «РИА новости» заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.

Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.

Джерело: Ракурс


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