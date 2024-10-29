Протестувальники у Тбілісі прогнали російських журналістів

https://racurs.ua/ua/n200722-protestuvalnyky-u-tbilisi-prognaly-rosiyskyh-jurnalistiv-video.html

Ракурс

У Тбілісі протестувальники прогнали журналістів прокремлівських медіа.

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Пропагандисти з «РИА новости» заявляють, що їхній журналіст постраждав через те, що над його вухом протестувальники увімкнули гучномовець на великій потужності, адже почули від нього російську мову.

Він упав від звукового удару, після чого в ситуацію втрутилася поліція.