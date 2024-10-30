ПВО ночью сбивала российские дроны в 10 областях, в Киеве обломки упали на многоэтажку

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Силами української ППО су ніч на 30 жовтня 33 ворожі безпілотники. Повітряні сили повідомили, що ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

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Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Станом на 7.00 30 жовтня підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків дронів зайнялася пожежа у багатоповерхівці.

Постраждали дев’ятеро людей, ще 18 евакуювали. Також пошкоджена будівля дитячого садочка.