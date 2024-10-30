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Ракурс
Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе Киева показали власти

Последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе Киева показали власти (ВИДЕО)

30 окт 2024, 10:25
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Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада.


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З пошкодженого падінням «шахеда» будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих — 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка.

Источник: Ракурс


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