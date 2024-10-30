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Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада
Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200729-naslidky-nichnoyi-ataky-rosiyskyh-droniv-v-solom-yanskomu-rayoni-kyieva-pokazala-vlada-video.htmlРакурс
Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада.
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З пошкодженого падінням «шахеда» будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих — 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка.