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Ракурс
Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада

Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада (ВІДЕО)

30 жов 2024, 10:25
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Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі Києва показала влада.


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З пошкодженого падінням «шахеда» будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих — 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка.

Джерело: Ракурс


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