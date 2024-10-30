Три тысячи военных КНДР находятся в 50 км от границы с Украиной, — FT

https://racurs.ua/n200730-tri-tysyachi-voennyh-kndr-nahodyatsya-v-50-km-ot-granicy-s-ukrainoy-ft.html

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Приблизно три тисячі військових КНДР перебувають за 50 кілометрів від кордону з Україною в Курській області рф.

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Financial Times пише, що за інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули до росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11-го армійського корпусу північнокорейської армії, відомого як «Штурмовий корпус».

В українській розвідці мають сумніви в бойових можливостях північнокорейців, назвавши їх «недосвідченими піхотинцями».

За даними міністерства оборони США, певна кількість військових з КНДР уже перебувають у Курській області рф. Якщо вони перетнуть кордон України, остання має завдати удару у відповідь, заявив президент США Джо Байден.

До рф також прибув заступник начальника генерального штабу збройних сил КНДР Ким Йон Бок, роль якого навряд полягає у керуванні військами.

Північнокорейські війська можуть бути розгорнуті в Україні раніше, ніж очікувалося, повідомив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, який запланував візит до України.

Юн поділився оцінкою пересування військ Північної Кореї під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і назвав це «серйозною» ситуацією, пише Yonhap.