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У Дніпрі сьогодні, 30 жовтня, ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний підліток.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив він.
Крім того, ворог сьогодні безпілотниками та артилерією загалом близько 20 разів атакував Нікопольський та Криворізький райони області:
- на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, чотириповерхівка, 12 приватних будинків, авто, трактор, а також 10 сонячних панелей і кілька газогонів;
- на Криворіжжі у Грушівській громаді через удар окупантів побиті дві приватні оселі, господарська споруда, газогін та лінія електропередач.
В обох районах — без загиблих і постраждалих.
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