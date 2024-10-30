Рашисты вечером 30 октября атаковали Днепр, фото: Gorod.dp.ua

https://racurs.ua/n200752-v-dnepre-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-ranen-podrostok-ova.html

Ракурс

У Дніпрі сьогодні, 30 жовтня, ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний підліток.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив він.

Крім того, ворог сьогодні безпілотниками та артилерією загалом близько 20 разів атакував Нікопольський та Криворізький райони області:

на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, чотириповерхівка, 12 приватних будинків, авто, трактор, а також 10 сонячних панелей і кілька газогонів;

на Криворіжжі у Грушівській громаді через удар окупантів побиті дві приватні оселі, господарська споруда, газогін та лінія електропередач.

В обох районах — без загиблих і постраждалих.