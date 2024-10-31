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Последствия атаки российских дронов фото: КМВА

Последствия ночной атаки российских дронов по Киеву показала КМВА (ФОТО, ВИДЕО)

31 окт 2024, 11:58
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Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі опублікувала фото та відео наслідків атаки російських безпілотників по столиці, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 31 жовтня.


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На опублікованих матеріалах показано руйнування, спричинені російською атакою у Подільському районі столиці.

Раніше сьогодні в КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків у Подільському районі виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також було пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі. Крім того, була попередня інформація про пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Наслідки атаки російських дронів, фото: КМВА

Источник: Ракурс


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