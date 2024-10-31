Последствия падения обломков дронов в Киеве, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n200758-rossiyskie-drony-v-dvadcatyy-raz-za-mesyac-atakovali-kiev-vspyhnul-pojar-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 жовтня, атакували київ дронами.

.

Ще вже двадцята повітряна атака на Київ за жовтень, наголошує прес-служба КМВА.

На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години.

Усі дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Проте внаслідок падіння уламків:

у Подільському районі виникла пожежа на відкритій місцевості (загорання трав’яного настилу на площі 50 кв. м), яка була оперативно ліквідована;

пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі;

попередньо є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.