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Наслідки падіння уламків дронів у Києві, фото: ДСНС
Російські дрони вдвадцяте за місяць атакували Київ — спалахнула пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200758-rosiyski-drony-vdvadcyate-za-misyac-atakuvaly-kyyiv-spalahnula-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 жовтня, атакували київ дронами.
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Ще вже двадцята повітряна атака на Київ за жовтень, наголошує прес-служба КМВА.
На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години.
Усі дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Проте внаслідок падіння уламків:
- у Подільському районі виникла пожежа на відкритій місцевості (загорання трав’яного настилу на площі 50 кв. м), яка була оперативно ліквідована;
- пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі;
- попередньо є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день. Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України, — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.
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