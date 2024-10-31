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Наслідки падіння уламків дронів у Києві, фото: ДСНС

Російські дрони вдвадцяте за місяць атакували Київ — спалахнула пожежа (ФОТО)

31 жов 2024, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 жовтня, атакували київ дронами.


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Ще вже двадцята повітряна атака на Київ за жовтень, наголошує прес-служба КМВА.

На Київ безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години.

Усі дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені. Проте внаслідок падіння уламків:

  • у Подільському районі виникла пожежа на відкритій місцевості (загорання трав’яного настилу на площі 50 кв. м), яка була оперативно ліквідована;
  • пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі;
  • попередньо є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день. Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України, — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Наслідки падіння уламків дронів у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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