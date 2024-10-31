Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n200757-rosiyska-aviabomba-vdaryla-po-bagatopoverhivci-u-harkovi-ie-zagybli-ta-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 30 жовтня, пізно ввечері вдарили керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.

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Наразі відомо про одного загиблого та 34 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинув хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.

Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу, — зазначи він.

Раніше повідомлялося про двох загиблих — з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Згодом експертиза встановила, що знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи.