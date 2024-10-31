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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Російська авіабомба вдарила по багатоповерхівці у Харкові — є загиблі та поранені (ФОТО)

31 жов 2024, 08:24
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Російські загарбники вчора, 30 жовтня, пізно ввечері вдарили керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.


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Наразі відомо про одного загиблого та 34 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинув хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.

Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу, — зазначи він.

Раніше повідомлялося про двох загиблих — з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Згодом експертиза встановила, що знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи.

Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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