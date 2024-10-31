Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Олег Синегубов

Российская авиабомба ударила по многоэтажке в Харькове — есть погибшие и раненые (ФОТО)

31 окт 2024, 08:24
999

Російські загарбники вчора, 30 жовтня, пізно ввечері вдарили керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові.


.

Наразі відомо про одного загиблого та 34 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинув хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.

Рятувальна операція триває. Пошуки ускладнюються значною пошкодженістю конструкції будинку та загрозою обвалу, — зазначи він.

Раніше повідомлялося про двох загиблих — з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Згодом експертиза встановила, що знайдені фрагменти тіла — вже попередньо ідентифікованої особи.

Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров