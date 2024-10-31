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В Украине не изменяют размер учетной ставки

Учетную ставку в Украине решили не менять — Нацбанк назвал причины

31 окт 2024, 15:33
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Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.


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Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба НБУ.

Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%, — наголошують в Нацбанку.

Зазначається, що оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року.

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи, — розповіли у відомстві.

Водночас в НБУ повідомляють, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося:

  • у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні;
  • посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Проте зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося.

Зазначається, що внесок у пришвидшення інфляції внесли:

  • подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості;
  • подальше збільшення виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці;
  • курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.

Попри зростання інфляції впродовж останніх місяців, інфляційні очікування економічних агентів залишалися достатньо стійкими та контрольованими, хоч і маржинально погіршилися, — наголосили в НБУ.

Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися, — прогнозують у відомстві.

Источник: Ракурс


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