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В Україні не змінюють розмір облікової ставки
Облікову ставку в Україні вирішили не змінювати — Нацбанк назвав причиниhttps://racurs.ua/ua/n200772-oblikovu-stavku-v-ukrayini-vyrishyly-ne-zminuvaty-nacbank-nazvav-prychyny.htmlРакурс
Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.
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Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба НБУ.
Це рішення в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, сповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%, — наголошують в Нацбанку.
Зазначається, що оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше утримання облікової ставки на рівні 13% - щонайменше до літа 2025 року.
У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити процентну політику та застосовувати додаткові монетарні заходи, — розповіли у відомстві.
Водночас в НБУ повідомляють, що впродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, але дещо швидшими темпами, ніж прогнозувалося:
- у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні;
- посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Проте зростання показників як споживчої, так і базової інфляції (7,3% р/р у вересні) виявилося вищим, ніж прогнозувалося.
Зазначається, що внесок у пришвидшення інфляції внесли:
- подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості;
- подальше збільшення виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці;
- курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди.
Попри зростання інфляції впродовж останніх місяців, інфляційні очікування економічних агентів залишалися достатньо стійкими та контрольованими, хоч і маржинально погіршилися, — наголосили в НБУ.
Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися, — прогнозують у відомстві.