63-летняя предательница предлагала военным в Харькове убрать, заводила "душевные" разговоры и готовила удары по городу

https://racurs.ua/n200774-63-letnyaya-predatelnica-predlagala-voennym-v-harkove-ubrat-zavodila-dushevnye-razgovory.html

Ракурс

СБУ затримала в Харкові агентку воєнної розвідки рф, яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.

.

Для цього 63-річна жінка пропонувала військовим поприбирати в помешканнях, де вони жили, і заводила з ними «душевні» розмови.

Таким чином втиралася в довіру й вивідувала інформацію, яку потім передавала кураторам з російських спецслужб.

Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським гру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.