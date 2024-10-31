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Ракурс
63-річна зрадниця пропонувала військовим у Харкові поприбирати, заводила "душевні" розмови та готувала удари по місту

63-річна зрадниця пропонувала військовим у Харкові поприбирати, заводила «душевні» розмови та готувала удари по місту

31 жов 2024, 16:28
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СБУ затримала в Харкові агентку воєнної розвідки рф, яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту.


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Для цього 63-річна жінка пропонувала військовим поприбирати в помешканнях, де вони жили, і заводила з ними «душевні» розмови.

Таким чином втиралася в довіру й вивідувала інформацію, яку потім передавала кураторам з російських спецслужб.

Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об'єкта.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським гру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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