путин обиделся на Гугл и оштрафовал на сумму, превышающую мировой ВВП

https://racurs.ua/n200775-putin-obidelsya-na-gugl-i-oshtrafoval-na-summu-prevyshauschuu-mirovoy-vvp.html

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росія оштрафувала Google (Гугл) на суму, що значно перевищує світовий ВВП.

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Щоб продовжити роботу у росію, Google має виплатити 2 ундецильйони рублів за те, що видалив державні і проурядові акаунти з YouTube.

Така сума перевищує весь ВВП світу, який Міжнародний валютний фонд оцінює у 110 трлн дол. Фондова вартість усієї корпорації 2,16 трлн.

Московити у рішенні суду зазначають, що цей розмір штрафу — не остаточний. Він зростатиме через несплату і, якщо його не погасять протягом девʼяти місяців, почне подвоюватися щодня. У росії вирішили, що Google може повернутися на російський ринок лише, коли виплатить 2 ундецильйони рублів.

Ундецильйон — це трильйон, помножений на трильйон, помножений на трильйон. Якщо записати цифрами — 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.