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Ракурс
Расследование УП – Сын Баканова работает в СБУ под фамилией матери

Сын Баканова работает в СБУ под фамилией матери, — расследование УП

31 окт 2024, 18:41
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«Українська правда» знайшла не лише самого колишнього голову СБУ Івана Баканова, а і його сина — Артура Івановича Баканова.


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Як виявилось, відповідь на питання «А де Баканов?», яке останні два роки турбувало українське суспільство — не найцікавіша. У СБУ син Баканова влаштований під прізвищем матері і успадкував лейтенантські погони батька.

Артур Лазаренко — працює лише кілька годин на день, решту часу проводить у спортзалі чи на обідах в закладах, свідчить розслідування «Української правди».

На запитання про обов’язки та призначення Лазаренко відмовився відповідати Михайлу Ткачу, назвавши це «особистим життям».

З соцмереж його дівчини відомо, що минулого року вона відвідувала Канари та Мальорку, однак інформації про супутника немає. Запити щодо виїздів Лазаренка з країни залишилися без відповіді, бо джерела в правоохоронних органах побоюються переслідувань.

Якщо вам здається — того факту, що Володимир Зеленський після перемоги на президентських виборах призначив свого друга дитинства та юриста студії «Квартал-95» Івана Баканова головою Служби безпеки України — недостатньо для максимального ступеня «кумівства» і непотизму, тоді цей матеріал саме для вас. Адже Баканов, схоже, не залишився в боргу і одразу після початку повномасштабного вторгнення працевлаштував в СБУ і свого 25-річного сина Артура, — пишуть в УП.

Розслідувачі вважають, що, користуючись високою посадою і багаторічною дружбою з президентом, Іван Баканов створив персональну Службу безпеки для свого сина. Адже Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника — номерні знаки прикриття на авто.

Коли матеріал готувався до публікації, Ткачу написав сам Іван Баканов. Він сказав, що у сина власне життя, він давно готував себе до кар'єри військового, а «засвічувати представників спецслужб незаконно».

Источник: Ракурс


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