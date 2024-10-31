Шесть этажей сложились - как в Харькове искали выживших и погибших под завалами многоэтажки

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Увечері 31 жовтня в Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку напередодні ввечері влучили авіабомбою російські війська.

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У результаті ворожого удару троє людей загинули, серед них двоє підлітків, ще 36 людей постраждало.

До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. На місці події працювали психологи ДСНС.

Рятувальна операція на місці багатоквартирного житлового будинку, до якого минулої ночі прилетіла російська 500 кілограмова авіаційна бомба, тривала складно. Рятувальники працювали під загрозою обвалення, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Шість поверхів фактично склалися в одне ціле, тож дуже складна операція з технічного боку, — розповів Чубенко. Прилетіло о пів на одинадцяту ночі на четвертий поверх, а я на п’ятому живу. Кухня і маленька кімната — вниз все пішло, і половина коридору, — розповідає поранений мешканець будинку для «Суспільне Харків». Жити нема де. Це просто п**дець. Я не маю інших слів, — каже на відео української служби «Радіо Свобода» одна з постраждалих. Я була три місяці у Німеччині. Спеціально повернулася. Я нікуди їхати не хочу. Я люблю Харків, люблю свою оселю, люблю Україну. Я тільки хочу, щоб ці чорти від нас відстали, — зі сльозами розповідає ще одна мешканка будинку.

За тиждень, з 23 жовтня, росія випустила по Харкову та області 167 керованих та фугасних авіабомб, заявили в поліції регіону.