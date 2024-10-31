Украина официально обратится к Южной Кореи с запросом об артиллерии и системах ПВО

https://racurs.ua/n200786-ukraina-oficialno-obratitsya-k-ujnoy-korei-s-zaprosom-ob-artillerii-i-sistemah-pvo.html

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Україна офіційно звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу — йдеться про артилерію, системи ППО і не тільки. Однак президент Володимир Зеленський не знає, чи погодиться на це Сеул.

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Про це він сказав в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS.

путін перевіряє реакцію світу, застосовуючи війська КНДР в Україні. Зараз вона нульова, тому він може залучити ще більше військових у майбутньому, — сказав президент.

Північнокорейські солдати ще не брали участі в боях, але Зеленський вважає це «питанням днів, а не місяців». В Україні вони здобудуть реальний досвід сучасної війни, а це загроза для Південної Кореї та всього світу.

КНДР може направити інженерні війська та цивільних на військові заводи до Росії. Поки що це лише обговорюють.

Рішення щодо відповіді Північній Кореї прийматимуть після бойового застосування солдатів КНДР в Україні. Зеленський не виключив звернення до Міжнародного кримінального суду.

Якщо Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США захоче завершити війну, змусивши Україну поступитись своїми територіями, у нього нічого не вийде.

Україна може використати Курську операцію при закінченні війни, дипломатичних кроках чи військових тактичних кроках на полі бою, якщо це матиме впливовий ефект.