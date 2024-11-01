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БпЛА ударил по нефтебазе российском Ставрополе. Фото:
Дрон ударил по нефтебазе в российском Ставрополе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200792-dron-udaril-po-neftebaze-v-rossiyskom-stavropole-video.htmlРакурс
Російська нафтобаза в Ставропольському краї була атакована безпілотником.
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У ніч на 1 листопада на території нафтобази у Світлограді впав дрон. Внаслідок атаки начебто ніхто не постраждав, на місці працюють відповідні служби. Таку версію подій голова Ставропольського краю Володимир Владимиров опублікував у Telegram.
Водночас у мережі опублікували відео влучання БпЛА. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази.
Як відомо, Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань до міста Світлоград від кордону з Україною становить близько 600 км.
Нагадаємо, 31 жовтня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехім» в Уфі, що розташований за 1,5 тис. км від України.
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