БпЛА ударил по нефтебазе российском Ставрополе. Фото:

https://racurs.ua/n200792-dron-udaril-po-neftebaze-v-rossiyskom-stavropole-video.html

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Російська нафтобаза в Ставропольському краї була атакована безпілотником.

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У ніч на 1 листопада на території нафтобази у Світлограді впав дрон. Внаслідок атаки начебто ніхто не постраждав, на місці працюють відповідні служби. Таку версію подій голова Ставропольського краю Володимир Владимиров опублікував у Telegram.

Водночас у мережі опублікували відео влучання БпЛА. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази.

Як відомо, Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань до міста Світлоград від кордону з Україною становить близько 600 км.

Нагадаємо, 31 жовтня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехім» в Уфі, що розташований за 1,5 тис. км від України.