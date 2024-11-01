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Ракурс
БпЛА вдарив по нафтобазі російському Ставрополі. Фото:

Дрон вдарив по нафтобазі в російському Ставрополі (ВІДЕО)

1 лис 2024, 09:50
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Російська нафтобаза в Ставропольському краї була атакована безпілотником.


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У ніч на 1 листопада на території нафтобази у Світлограді впав дрон. Внаслідок атаки начебто ніхто не постраждав, на місці працюють відповідні служби. Таку версію подій голова Ставропольського краю Володимир Владимиров опублікував у Telegram.

Водночас у мережі опублікували відео влучання БпЛА. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази.

Як відомо, Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань до міста Світлоград від кордону з Україною становить близько 600 км.

Нагадаємо, 31 жовтня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехім» в Уфі, що розташований за 1,5 тис. км від України.

Джерело: Ракурс


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