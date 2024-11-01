Утечка воды произошла на одном из реакторов оккупированной ЗАЭС. Фото:

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На окупованій ЗАЕС стався витік води на одному з реакторів.

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МАГАТЕ 29 жовтня отримало інформацію про витік води в системі теплоносія одного з реакторів на Запорізькій атомній електростанції. Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи. Про це 1 листопада повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Зазначається, що зараз фахівці проводять радіографічну перевірку зварних швів, щоб упевнитися в їхній надійності.

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою, але зараз відсутні безпосередні проблеми для ядерної безпеки.

Як відомо, ЗАЕС розташована неподалік Енергодара в Запорізькій області і є найбільшим об'єктом атомної енергетики в Європі. Російська армія окупувала «атомку» у 2022 році. Загарбники використовують територію ЗАЕС як місце дислокації, що підвищує ризик радіаційних аварій.

Нагадаємо, 11 серпня росіяни підпалили в градирні ЗАЕС автомобільні шини у великій кількості. Ймовірно, це була провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Згодом в МАГАТЕ заявили, що їхні фахівці не змогли зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень щодо пожежі на ЗАЕС.