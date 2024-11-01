Польша начала строить укрепления на границе с рф. Фото: Дональд Туск

https://racurs.ua/n200798-vostochnyy-schit-polsha-nachala-stroit-ukrepleniya-na-granice-s-rf.html

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Оборонні укріплення з’являться на кордоні Польщі з росією.

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Польський уряд розпочав будівництво лінії оборонних укріплень, які назвали «Східний щит». Вони включають в себе нові укріплення, огорожі, зміни рельєфу та спеціальні ліси. Такі укріплення з’являться вздовж сухопутного кордону протяжністю 400 км. Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х.

У травні цього року стало відомо, що на зміцнення кордонів з рф і білоруссю, щоб стримувати агресію, виділили 10 млрд злотих, що еквівалентно 2,5 млрд дол.

Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечний під час миру і непрохідний під час війни, — заявляв тоді Туск.

Нагадаємо, у червні польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про те, що Польща створить буферну зону на кордоні із білоруссю. Подекуди вона сягатиме двох кілометрів в глибину. Тоді наголошувалося, що такі заходи необхідні для ускладнення перекидання через кордон нелегальних мігрантів.