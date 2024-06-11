Польща створить буферну зону на кордоні із білоруссю

https://racurs.ua/ua/n196205-polscha-stvoryt-bufernu-zonu-na-kordoni-iz-bilorussu.html

Ракурс

Польща створить буферну зону на кордоні із білоруссю. Подекуди вона сягатиме двох кілометрів в глибину, — прем'єр-міністр Дональд Туск.

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Ми прийняли постанову, результатом якої є розпорядження міністра внутрішніх справ і адміністрації про створення зони на кордоні з білоруссю. Йдеться про кілька десятків кілометрів, глибина 200 метрів. У заповідниках є місця, де ця зона буде йти близько двох км, але це короткі ділянки, — цитує прем'єра «Польське радіо».

Туск підкреслив, що такі заходи необхідні для ускладнення перекидання через кордон нелегальних мігрантів.

Тільки за останній час на польських солдатів було скоєно 50 нападів, один із прикордонників, Матеуш Сітек, помер від ножового поранення, отриманого в сутичці з мігрантами на кордони.

Ми не можемо допустити, щоб здіймали руку не тільки на наших солдатів і офіцерів, але, перш за все, на Республіку Польща. Це насильство іноземців проти Польщі, — додав президент Анджей Дуда.

Про такі підсумки засідань Радбезу та уряду повідомляють польські медіа. Засідання почалося з хвилини мовчання в пам’ять Сітека.