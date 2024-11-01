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Польща почала будувати укріплення на кордоні з рф. Фото: Дональд Туск

«Східний щит» — Польща почала будувати укріплення на кордоні з рф

1 лис 2024, 12:51
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Оборонні укріплення з’являться на кордоні Польщі з росією.


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Польський уряд розпочав будівництво лінії оборонних укріплень, які назвали «Східний щит». Вони включають в себе нові укріплення, огорожі, зміни рельєфу та спеціальні ліси. Такі укріплення з’являться вздовж сухопутного кордону протяжністю 400 км. Про це премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х.

У травні цього року стало відомо, що на зміцнення кордонів з рф і білоруссю, щоб стримувати агресію, виділили 10 млрд злотих, що еквівалентно 2,5 млрд дол.

Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечний під час миру і непрохідний під час війни, — заявляв тоді Туск.

Польща почала будувати укріплення на кордоні з рф. Фото: Дональд Туск

Нагадаємо, у червні польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про те, що Польща створить буферну зону на кордоні із білоруссю. Подекуди вона сягатиме двох кілометрів в глибину. Тоді наголошувалося, що такі заходи необхідні для ускладнення перекидання через кордон нелегальних мігрантів.

Джерело: Ракурс


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