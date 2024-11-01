Графики отключений могут вернуться в Украину. Фото:

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Погодинні графіки відключення світла в Україні можуть повернутися.

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Вимикати світло погодинно можуть почати вже з наступного тижня через відчутне зниження температури. Суттєве похолодання прогнозують синоптики. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде застосувати аварійну допомогу від операторів сусідніх країн. Про це член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко заявив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Однак до цього, за його словами, необхідно максимально використати власні ресурси. Якщо ж «Укренерго» не вдасться витримати баланс енергосистеми, то тоді застосовуватимуть графіки відключень.

Величко додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання. Пік споживання змістився з 20.00 на 19.10.

В ПАТ «Центренерго» вже спростували цю заяву. Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК «Укренерго». Наголосили, що заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії.

Юридична служба «Центренерго» наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду, — йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Нагадаємо, Запоріжжя та область можуть повністю залишитися без електроенергії взимку. Місцева влада закликала мешканців регіону готуватися до того, що електрики не буде взагалі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»