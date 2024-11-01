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Остатки российской ракеты изъяли в Одесской области, фото: ГСЧС
В Одесской области изъяли остатки российской ракеты с кассетной боеголовкой (ФОТО)https://racurs.ua/n200807-v-odesskoy-oblasti-izyali-ostatki-rossiyskoy-rakety-s-kassetnoy-boegolovkoy-foto.htmlРакурс
Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою росія атакувала Одещину.
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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба відомства.
Частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі — самі касетні елементи, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.
Вкотре нагадуємо, якщо помітили ВНП — Стій! Не чіпай! Телефонуй 101❗️ - наголошують у ДСНС.
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