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Остатки российской ракеты изъяли в Одесской области, фото: ГСЧС

В Одесской области изъяли остатки российской ракеты с кассетной боеголовкой (ФОТО)

1 ноя 2024, 17:47
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Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою росія атакувала Одещину.


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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба відомства.

Частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі — самі касетні елементи, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Вкотре нагадуємо, якщо помітили ВНП — Стій! Не чіпай! Телефонуй 101❗️ - наголошують у ДСНС.

Залишки російської ракети вилучили на Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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