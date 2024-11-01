Залишки російської ракети вилучили на Одещині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200807-na-odeschyni-vyluchyly-zalyshky-rosiyskoyi-rakety-z-kasetnou-boiegolovkou-foto.html

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Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою росія атакувала Одещину.

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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба відомства.

Частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі — самі касетні елементи, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.