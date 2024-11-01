Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Залишки російської ракети вилучили на Одещині, фото: ДСНС

На Одещині вилучили залишки російської ракети з касетною боєголовкою (ФОТО)

1 лис 2024, 17:47
999

Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою росія атакувала Одещину.


.

Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба відомства.

Частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі — самі касетні елементи, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.

Вкотре нагадуємо, якщо помітили ВНП — Стій! Не чіпай! Телефонуй 101❗️ - наголошують у ДСНС.

Залишки російської ракети вилучили на Одещині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів