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Залишки російської ракети вилучили на Одещині, фото: ДСНС
На Одещині вилучили залишки російської ракети з касетною боєголовкою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200807-na-odeschyni-vyluchyly-zalyshky-rosiyskoyi-rakety-z-kasetnou-boiegolovkou-foto.htmlРакурс
Піротехніки ДСНС вилучили залишки ракети, якою росія атакувала Одещину.
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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба відомства.
Частину носія касетних елементів виявили на даху однієї з одеських будівель, а неподалік на землі — самі касетні елементи, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що піротехніки транспортували вибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі для подальшого знищення.
Вкотре нагадуємо, якщо помітили ВНП — Стій! Не чіпай! Телефонуй 101❗️ - наголошують у ДСНС.