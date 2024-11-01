Пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов объявили США

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Украина получит новый пакет помощи от США, фото: «Милитарный»
Пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов объявили СШАhttps://racurs.ua/n200812-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-na-425-mln-dollarov-obyavili-ssha.htmlРакурс
Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів.
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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті відомства.
Зазначається, що ця допомога покликана задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони. Це вже 69-й транш обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні з запасів Міноборони США, починаючи з серпня 2021 року.
Цей пакет допомоги включає:
- боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети «Стінгер»;
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецьку зброю та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
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