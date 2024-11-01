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Ракурс
Україна отримає новий пакет допомоги від США, фото: «Мілітарний»

Пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів оголосили США

1 лис 2024, 20:40
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Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів.


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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що ця допомога покликана задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони. Це вже 69-й транш обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні з запасів Міноборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Цей пакет допомоги включає:

  • боєприпаси для систем ППО NASAMS;
  • ракети «Стінгер»;
  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецьку зброю та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Джерело: Ракурс


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