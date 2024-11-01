Пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів оголосили США

Україна отримає новий пакет допомоги від США, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n200812-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-na-425-mln-dolariv-ogolosyly-ssha.html

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Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів.

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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що ця допомога покликана задовольнити критично важливі потреби України у сфері безпеки та оборони. Це вже 69-й транш обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні з запасів Міноборони США, починаючи з серпня 2021 року.

Цей пакет допомоги включає: