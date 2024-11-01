Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Сумах, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n200815-shahed-udaril-po-mnogoetajke-v-sumah-pyatero-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, близько 19.40, вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому кварталу у Сумах.

.

В результаті було пошкоджено дев’ятиповерхівку. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За попередніми даними, постраждало 5 цивільних осіб — 2 жінки та 3 чоловіка, — розповіли в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).