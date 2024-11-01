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Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Сумах, фото: Харьковская областная прокуратура

«Шахед» ударил по многоэтажке в Сумах — пятеро пострадавших (ФОТО)

1 ноя 2024, 21:56
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Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, близько 19.40, вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому кварталу у Сумах.


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В результаті було пошкоджено дев’ятиповерхівку. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

За попередніми даними, постраждало 5 цивільних осіб — 2 жінки та 3 чоловіка, — розповіли в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару безпілотника по багатоповерхівці у Сумах, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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