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Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Сумах, фото: Харьковская областная прокуратура
«Шахед» ударил по многоэтажке в Сумах — пятеро пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n200815-shahed-udaril-po-mnogoetajke-v-sumah-pyatero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 листопада, близько 19.40, вдарили безпілотником типу «Шахед» по житловому кварталу у Сумах.
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В результаті було пошкоджено дев’ятиповерхівку. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.
За попередніми даними, постраждало 5 цивільних осіб — 2 жінки та 3 чоловіка, — розповіли в прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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