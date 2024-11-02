Сын Баканова завершает строительство имения под Киевом на земле, купленной по втрое заниженной стоимости, - "Схемы"

https://racurs.ua/n200820-syn-bakanova-zavershaet-stroitelstvo-imeniya-pod-kievom-na-zemle-kuplennoy-po-vtroe-zanijennoy.html

Ракурс

Син ексочільника СБУ Івана Баканова завершує зведення маєтку під Києвом на землі, купленій за втричі заниженою вартістю.

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Про це повідомили у розслідуванні журналісти проекту «Схеми».

Відповідно до копії договору купівлі-продажу, який є у розпорядженні журналістів, 2 вересня 2021 року Артур Лазаренко, чий батько на той момент був чинним головою СБУ, придбав за 455 тисяч гривень (близько 17 тисяч доларів за тодішнім курсом) земельну ділянку площею 9,9 соток у селі Ходосівка поруч із елітним котеджним містечком «Нова Ходосівка». Це за 24 км від центру Києва. Тобто за договором, сотка землі синові Івана Баканова обійшлася у 45,9 тисяч гривень (на той час 1,7 тисячі доларів).

Як з’ясували «Схеми», попередня власниця цієї ділянки придбала її у січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень (в еквіваленті 50,2 тисяч доларів). Тобто через вісім місяців продала цю нерухомість Лазаренкові втричі дешевше, ніж купила сама. Журналісти намагалися звʼязатися з жінкою, однак на дзвінки і повідомлення вона не відповіла.

За словами експертів із нерухомості, з якими поспілкувалися «Схеми», часто у договорах купівлі-продажу уникають реальних цін, щоб сплатити менше податків до бюджету.

Станом на осінь 2024 року будівництво двоповерхового будинку сина Баканова площею близько 300 квадратів виглядає майже завершеним, повідомляють «Схеми».

«Схеми» не змогли зв’язатися із Артуром Лазаренком до публікації. Також журналісти надіслали повідомлення з запитаннями Іванові Баканову. На час публікації він також не відповів.

Після виходу матеріалу 25-річний Лазаренко надіслав редакції свій коментар. Він стверджує, що придбав все «у повній відповідності до діючого законодавства у легальний спосіб, придбання підтверджені відповідними оцінками», а також повідомив, що має «всі необхідні дозвільні документи на будівництво будинку площею 219 кв. м».

Витрати на нерухомість пояснив так: «я не один рік працюю, не маю спільного побуту з батьками та не проживаю разом з ними, маю легальні доходи та кредитні зобов’язання, що дозволили мені здійснити згадане придбання та ведення будівельних робіт».

Він повідомив, що наразі будинок не введений в експлуатацію і він в ньому не проживає.

Раніше стало відомо, що Після початку повномасштабного вторгнення колишній голова Служби безпеки Іван Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина Артура. Він працює під прізвищем матері і успадкував лейтенантські погони батька. Про це повідомили у розслідуванні УП.

Журналісти зазначають, що таким чином Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника. Наприклад, має номерні знаки прикриття на авто.

Розслідувачі знайшли Івана та Артура Баканових та спробували поспілкуватися з ними. Виявилося, що син колишнього глави СБУ досі працює у у шостому управлінні департаменту контррозвідки. За своїм функціоналом він має під час війни керувати роботою військових заводів і підприємств ВПК. Однак коментувати свою роботу та відповідати на запитання про те, як він потрапив до Служби безпеки Артур Лазаренко (прізвище матері) фактично відмовився.

Журналісти простежили за хлопцем і з’ясували, що більшу частину робочого дня він проводить у закладах громадського харчування та спортзалі. У день, коли за ним стежили, він провів в офісі спецслужби сумарно близько двох годин.

Іван Баканов стверджує, що його син послідовно «будує військову кар'єру» і виконує «складні завдання з протидії російській агресії, в тому числі у зоні бойових дій».