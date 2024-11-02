В Брюсселе на мероприятии, посвященном реабилитации украинских военных, собравшихся пытались отравить газом

https://racurs.ua/n200823-v-brussele-na-meropriyatii-posvyaschennom-reabilitacii-ukrainskih-voennyh-sobravshihsya-pytalis.html

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У Брюсселі на заході, присвяченому реабілітації українських військових, присутніх намагалися отруїти газом.

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На II саміті «Партнерства, інновацій та здоров’я ветеранів», який проходив 29−30 жовтня, були присутні українські ветерани, волонтери, урядові й неурядові організації, представники українських областей, міст, європейські партнери.

Після показу фільму, що був знятий на Херсонському напрямку, усі присутні відчули специфічний запах, а потім — ознаки інтоксикації, головний біль.

Ми усі розуміємо, що це гарно спланована провокація ворога. Це залякування світу, і відвертий плювок в європейські закони та міжнародне право, — заявила в коментарі Ukraine NOW директорка Ukrainian Civil Society Hub Віолетта Дворнікова.

На місце прибули відповідні служби. Двох постраждалих ушпиталили з ознаками отруєння, інші відмовилися від госпіталізації, повідомляє Ірина Копаниця.