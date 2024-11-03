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Ракурс
Взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото:

Взрывы прогремели в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

3 ноя 2024, 08:18
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Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму у ніч на 3 листопада.


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Звуки вибухів було чути близько 2:30. Найгучніше було у Сімферопольсокму та Красногвардійському районах. Зокрема, в Сімферополі чули вибухи в районі аеродрому, а над містом працювала російська ППО. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Також близько 4.00 у Сімферополі прогриміли повторні вибухи. Російська окупаційна влада ситуацію не коментувала.

Очевидці опублікували в мережі відео роботи російської ППО.

Нагадаємо, 29 жовтня в Луганську пролунав потужний вибух — Сили оборони України влучили у місце, де окупанти зберігали боєприпаси. В Луганській ОВА припустили, що «приліт» відобразиться в бойових діях на передовій.

Источник: Ракурс


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