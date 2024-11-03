Последствия атаки «Шахедов» на Киев. Фото: КМВА

https://racurs.ua/n200849-shahedy-bolee-pyati-chasov-atakovali-kiev-foto-razrusheniy.html

Ракурс

Російські дрони вночі 3 листопада атакували Київ.

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Ворог запустив безпілотники з північного-східного напрямку, а на столицю БпЛА заходили різними курсами і знову летіли на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Злочинний терор мирного цивільного населення Києва росією не припиняється. Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама — дрони, — йдеться у повідомленні.

У КМВА заявили про знешкодження всіх дронів, які загрожували столиці. Уламки впали у Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема в Шевченківському районі вони пошкодили дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.

Вибухова хвиля пошкодила вікна та вхідні двері у щонайменше пʼяти будівлях. На щастя, ніхто не постраждав. Пожеж не було зафіксовано.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 2 листопада запустили 71 «Шахед» по Києву та інших містах України. Загалом за два місяці осені рф запустила по Україні 3 тис. 239 дронів типу «Шахед».

Упродовж вересня російська армія застосувала проти України 1 тис. 331 БпЛА Shahed, що приблизно складає 44 безпілотників на день. А у жовтня агресор атакував Україні 1 тис. 908 «Шахедами». Це приблизно 62 дрони на день.