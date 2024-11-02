Атака російських «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Російські окупанти за два місяці осені запустили по Україні 3 тис. 239 дронів типу «Шахед».

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Упродовж вересня російська армія застосувала проти України 1 тис. 331 БпЛА Shahed, що приблизно складає 44 безпілотників на день. А у жовтня агресор атакував Україні 1 тис. 908 «Шахедами». Це приблизно 62 дрони на день. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також він зазначив, що загарбники у ніч проти 2 листопада запустили 71 «Шахед» по Києву та інших містах України.

Міністр закликав партнерів дозволити Україні бити західною зброєю по пунктах базування та складах ударних БпЛА у росії.

Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору, — зазначив він.

Нагадаємо, 1 листопада Генштаб ЗСУ заявив, що росіяни застосували по цивільних та військових об'єктах України 2 тис. 23 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Знищити або подавити вдалося 1 тис. 185 ворожих дронів. Ще 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 безпілотників вийшли з українського повітряного простору.