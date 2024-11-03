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Ракурс
Армия рф захватила два населенных пункта. Карта: DeepState

Армия рф захватила еще два населенных пункта в Донецкой области — DeepState

3 ноя 2024, 09:21
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Російська армія захопила ще два населені пункти на Донбасі.


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Ворог окупував Курахівку і Шахтарське Донецької області. Про це у Telegramповідомив моніторинговий проект DeepState, який вночі 3 листопада оновив карту бойових дій.

Також аналітики поінформували, що загарбники просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.

Крім того, росіяни відновили положення біля Шептуховки Курської області російської федерації.

Армія рф захопила два населені пункти. Карта: DeepState

Армія рф захопила два населені пункти. Карта: DeepState

Нагадаємо, напередодні моніторинговий проект DeepState повідомляв, що російська армія активно посилила тиск на Курахове Донецької області з кількох нових напрямків. Противник активно штурмує східну частину Курахового через Максиміліанівку, забігаючи на східні околиці міста.

Источник: Ракурс


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