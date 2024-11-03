Армія рф захопила два населені пункти. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n200850-armiya-rf-zahopyla-sche-dva-naseleni-punkty-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Російська армія захопила ще два населені пункти на Донбасі.

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Ворог окупував Курахівку і Шахтарське Донецької області. Про це у Telegramповідомив моніторинговий проект DeepState, який вночі 3 листопада оновив карту бойових дій.

Також аналітики поінформували, що загарбники просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.

Крім того, росіяни відновили положення біля Шептуховки Курської області російської федерації.

Нагадаємо, напередодні моніторинговий проект DeepState повідомляв, що російська армія активно посилила тиск на Курахове Донецької області з кількох нових напрямків. Противник активно штурмує східну частину Курахового через Максиміліанівку, забігаючи на східні околиці міста.