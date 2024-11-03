Почти сотня российских БпЛА атаковала Украину. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n200854-rossiya-atakovala-ukrainu-pochti-sotney-bpla-pvo-rabotala-v-11-oblastyah.html

Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників відбили Сили оборони України.

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У ніч на 3 листопада противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та запустив 96 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків російських Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожий повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. По російських цілях працювали у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Було збито КАР Х-59/69 та 66 дронів. Ще 27 БпЛА були локаційно втрачені, а один — полетів у білорусь.

Нагадаємо, нічна атака російських БпЛА типу «Шахед» призвела до пошкодження цивільних об'єктів та автомобілів у Київській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві уламки ворожих дронів впали у Шевченківському та Голосіївському районах.