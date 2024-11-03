Новые оборонительные сооружения рф возле Керченского моста. Фото:

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Ракурс

Будівати оборонні споруди у районі Кримського мосту продовжують російські загарбники.

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Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова фіксується будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд. Це підтверджують нові знімки із супутника. Про це моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram.

Також зазначається, що в у південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова також ведеться будівництво. Таким чином росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БпЛА та ракет.

Як відомо, «Кримський міст» — це незаконно збудована переправа після тимчасової окупації російськими військами півострова Крим у 2014 році. Цей об'єкт з'єднує Крим із сухопутною частиною рф.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що країна-агресор рф будує невідому споруду в районі Кримського мосту, яка призначена для захисту стратегічного важливого для росії об'єкта. У ВМС заявили, що раніше ворог зазнавав невдач при будівництві схожих споруд, бо цьому заважали невідомі об'єкти.