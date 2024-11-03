Гражданский подорвался на российской мине в Херсонской области

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Гражданский подорвался на российской мине. Фото:
Гражданский подорвался на российской мине в Херсонской областиhttps://racurs.ua/n200858-grajdanskiy-podorvalsya-na-rossiyskoy-mine-v-hersonskoy-oblasti.htmlРакурс
Мирний мешканець підірвався на російській міні в Херсонській області.
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У неділю вранці, 3 листопада, 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну в селищі Дніпровське. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
Потерпілого госпіталізували. Зараз медики надають йому всю необхідну допомогу.
Місцева влада вкотре закликала мешканців бути уважними та дотримуватись правил мінної безпеки. Цивільним не радять чіпати підозрілі предмети, а закликають одразу повідомляти про знахідку поліцейських або рятувальників.
Нагадаємо, 24 жовтня у Бориславському районі Херсонської області на протипіхотній міні підірвався чоловік 1975 року народження. У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.
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