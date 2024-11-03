На картах Google было показано размещение украинского вооружения

https://racurs.ua/n200869-na-obnovlennyh-kartah-google-pokazali-raspolojenie-ukrainskogo-voorujeniya-cpd.html

Ракурс

На оновлених супутникових знімках, доступних на сервісах Google, показано розташування українських військових систем.

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Про це сьогодні, 3 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати), — зазначив він.

Згодом Коваленко додав, що з ним зв’язалися представники Google й запевнили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками.