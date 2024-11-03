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Ракурс
На картах Google було показано розміщення українського озброєння

На оновлених картах Google показали розташування українського озброєння — ЦПД

3 лис 2024, 19:34
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На оновлених супутникових знімках, доступних на сервісах Google, показано розташування українських військових систем.


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Про це сьогодні, 3 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати), — зазначив він.

Згодом Коваленко додав, що з ним зв’язалися представники Google й запевнили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками.

В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно, — додав він.

Джерело: Ракурс


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