Бронирование работников в Украине. Фото:

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Бронюванням працівників від мобілізації зловживає лише невелика частина українських підприємств.

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Аудит показав, що процедурою зловживають не більше 10% підприємств.Однак перевірка все ще продовжується. Зараз з усієї кількості українських підприємств лише 12% мають статус критичних. Про це 4 листопада міністр економіки України Юлія Свириденко заявила у коментарі «Суспільному».

За її словами, ці 12% компаній генерують 67% доходів у державному бюджеті. Чиновниця упевнена, що бронювання як система працює.

Також міністр зазначила, що спочатку проводиться аудит тих підприємств, які подавали одні дані щодо рівня заробітної оплати зі сплаченими податками, а потім раптово змінили їх.

Ми розуміли, що у нас є сигнали з боку людей, які працюють в областях, що іноді їм здається, що недобросовісно підприємствам надається статус критичності. Ми почали цей аудит на рівні військово-цивільних адміністрацій, які мають право надавати й визнавати критичність, і на рівні міністерств, — розповіла очільниця Мінеокономіки.

Нагадаємо, 26 жовтня Кабінет міністрів частково відновив бронювання військовозобовʼязаних. Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін. При цьому й надалі до 15 листопада триватиме перевірка бронювань працівників критично важливих підприємств.

Джерело: «Суспільне»