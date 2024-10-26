Бронювання військовозобовʼязаних частково відновили в Україні

Бронювання військовозобовʼязаних відновили. Фото:

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Бронювання військовозобовʼязаних в Україні частково відновив уряд.

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Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Про це повідомляється на сторінці урядового порталу.

Це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону, — йдеться у повідомленні.

При цьому й надалі до 15 листопада триватиме перевірка бронювань працівників критично важливих підприємств, які отримали «бронь» в останні чотири місяці.

Чиновники наголосили, що причина перевірки — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств і заброньованих працівників. За її результатом критерії бронювання оновлять.

Нагадаємо, 10 жовтня Міністерство оборони України оголосило плани провести до 15 листопада аудит критичних підприємств на предмет бронювання. Перевірка торкнеться лише тих підприємств, які отримали статус критичних від органів місцевого самоврядування.

А 22 жовтня Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку визначення критично важливих підприємств і дозволив перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.